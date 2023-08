Violento scontro auto-scooter: ragazzina in gravi condizioni

È ricoverata al Civile di Brescia, in condizioni serie, la ragazzina di 17 anni coinvolta nel tardo pomeriggio di giovedì in un brutto incidente stradale a Guidizzolo, lungo la Strada provinciale 236 (nota anche come Goitese): in sella a uno scooter 50cc si sarebbe immessa sullo stradone principale probabilmente senza rispettare la precedenza, e per questo sarebbe stata travolta da una Kia - guidata da una donna di 43 anni: illesa - che transitava in quel momento.

Ricoverata in codice rosso

Si tratta soltanto di un'ipotesi, sulla base di alcune testimonianze: la ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri di Castiglione, al lavoro per i rilievi del caso. Di certo è che la ragazza proveniva da Rebecco, frazione di Guidizzolo, e si stava immettendo sulla provinciale. Intorno alle 18, a pochi attimi dall'incidente, è stato subito allertato il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto anche l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile. La ragazzina sarebbe sempre rimasta cosciente, ma è stata comunque ricoverata in codice rosso.