Ragazza bresciana di 17 anni morta in un tragico incidente stradale

Frequentava la quarta liceo al Bagatta di Desenzano, in questo periodo si trovava in Spagna per uno scambio culturale, ospite di una famiglia locale: qui è morta in un tragico incidente stradale. La vittima è la 17enne Guia Moretti: sabato pomeriggio è rimasta coinvolte in un terribile schianto a Santa Maria de la Alameda, a poco più di 50 km di Madrid. Un frontale al km 38 della strada M-505 in cui sono rimaste coinvolte due vetture: sono morti sul colpo i genitori (uomo e donna di 56 e 57 anni) che la stavano ospitando; gravissimi i tre ragazzi che erano a bordo, tra cui Guia e altre due ragazze, di 16 e 18 anni.

La povera Guia è stata intubata e trasferita in condizioni disperate all'ospedale 12 de Octubre, con gravi lesioni alla testa: non è sopravvissuta alla ferite riportate. Le altre due ragazze sono state ricoverate agli ospedali Clinico e Puerta del Herro, con vari traumi al bacino, al torace, policontusioni. Ferita anche una donna di 34 anni, a bordo del secondo veicolo coinvolto nello schianto: è stata trasferita, con varie fratture, all'ospedale La Paz.

La notizia a scuola

Così i rappresentanti di classe del liceo Bagatta in una nota pubblicata da Bresciaoggi, il primo a diffondere la notizia: “Oggi è venuta a mancare una studentessa della nostra scuola, Guia Moretti. Vi preghiamo di stringervi al dolore della famiglia di Guia e della sua classe, la 4A Linguistico, chiedendo all'insegnante della vostra prima ora di fare 3 minuti di silenzio. La situazione è delicata, molti di noi stentano ancora a realizzare quanto accaduto. Faremo in modo di organizzare una cerimonia commemorativa. Che la terra ti sia lieve, ci mancherai tanto”.