"Il tuo viaggio dolce Guia non finisce, ma ci accompagnerà ogni giorno"

“A te che ci hai fatto vivere una vita, seppur breve, piena di emozioni e soddisfazioni, ricca del tuo entusiasmo, curiosa e pura di cuore. Il tuo viaggio dolce Guida non finisce, ma ci accompagnerà ogni giorno”. È il commovente messaggio con cui i familiari di Guia Moretti, 17 anni, annunciano i funerali della ragazza prematuramente scomparsa per le conseguenze di un terribile incidente stradale, sabato scorso a Santa Maria de la Alameda, a poco più di 50 km da Madrid.

La salma di Guia tornerà in Italia venerdì: la camera ardente verrà allestita alla Casa del Commiato Facciotti di Desenzano, visite consentite dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il funerale sarà invece celebrato sabato pomeriggio, alle 14, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Rivoltella: è qui che Guia abitava con la famiglia, originaria di Capriano del Colle si era trasferita ormai da qualche anno sul lago di Garda.

L'incidente

La piangono i genitori e il fratellino più piccolo, i nonni, gli zii e i cugini. Guia Moretti frequentava la 4A del liceo linguistico Bagatta di Desenzano. Da poche settimane era impegnata in uno scambio culturale, un anno di studio in Spagna ospite di una famiglia locale. Sabato pomeriggio la stessa famiglia (mamma e papà di 56 e 57 anni, le due figlie di 16 e 18 anni) è rimasta coinvolta, insieme a Guia, in un tragico incidente stradale. I genitori sono morti sul colpo, Guia si è spenta poche ore dopo in ospedale, le altre due ragazze sono ancora ricoverate in gravi condizioni. Immensa tragedia.