Travolto e ucciso da un automobilista ubriaco fradicio: chi era la vittima

E' il 77enne Guglielmo Marini la vittima dell'incidente mortale di lunedì sera a Urago d'Oglio: mentre camminava sulla Strada provinciale 2, per raggiungere la moglie che aveva passato la Pasquetta con alcune amiche, è stato travolto e ucciso dalla Jaguar guidata da un 50enne di origini bosniache, ma con passaporto italiano, che non si è fermato al momento dell'impatto. I carabinieri l'hanno raggiunto poche ore più tardi, è risultato positivo all'alcol test (2 g/l, 4 volte oltre il limite di legge): per questo è stato arrestato per omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

Le indagini

L'impatto sarebbe avvenuto tra le 21 e le 22. E' intorno alle 22.30 che la moglie di Marini ha chiamato il 112: i carabinieri di Chiari arrivati sul posto hanno rapidamente individuato il cadavere, sul ciglio della strada. C'erano anche le tracce inequivocabili del passaggio di un'auto: non solo la carrozzeria ma pure uno specchietto retrovisore. E' stato questo, insieme alle telecamere di videosorveglianza, a permettere ai militari di risalire rapidamente al pirata della strada, intercettato a Rudiano.

Il dolore della moglie

Gli accertamenti proseguono: a breve il 50enne sarà interrogato per la convalida. La salma di Guglielmo Marini intanto resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Abitava a Palazzolo sull'Oglio insieme alla moglie Elena, di origini moldave: come detto la stava per raggiungere a casa di alcune amiche. Si erano sentiti poco prima al telefono. Il 77enne aveva lasciato l'auto alle porte di Urago – la strada era chiusa per via delle giostre – e ha deciso di proseguire a piedi. Un cammino che gli sarà fatale.

Lavoratore instancabile, era ormai in pensione da tempo ma continuava a gestire un laboratorio di pelletteria insieme alla nipote. Per tanti anni era stato muratore, aveva lavorato in Italia e all'estero. Si stava godendo la meritata pensione, prima di essere travolto da un tragico destino. Sotto shock la moglie.