Pauroso schianto nella notte, 5 feriti: gravissimo ragazzo bresciano

Pauroso schianto nella notte tra sabato e domenica a Grumello del Monte, lungo il rettilineo di Viale Lega Lombarda tra le rotatorie delle Sp 85 e 86. Ad avere la peggio un ragazzo di 22 anni di Palazzolo sull'Oglio, ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia: è già stato sottoposto a un intervento chirurgico e rimane in terapia intensiva, in prognosi riservata. Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto poco prime delle 1.30. Si è trattato di uno schianto frontale: coinvolte un'Alfa Romeo Giulia e una Renault Espace, e in seconda battuta anche una Fiat 500. Il giovane di Palazzolo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco: soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa, è stato trasferito in codice rosso al Civile. Feriti anche altri tre ragazzi di circa 20 anni, oltre a un 56enne: sul posto anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Capriolo, oltre ai Carabinieri di Sarnico a cui sono stati affidati i rilievi.