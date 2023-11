Terribile frontale, le condizioni di Nicola restano drammatiche

È ancora ricoverato in condizioni gravissime il ragazzo di 22 anni di Palazzolo sull'Oglio che ha avuto la peggio nell'incidente avvenuto, nella notte tra sabato e domenica, a Grumello del Monte, Comune bergamasco al confine con la nostra provincia. Nicola, questo il nome del giovane, lotta in un letto del reparto di rianimazione del Civile di Brescia: intubato e in coma farmacologico, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Da quanto trapelato finora, avrebbe riportato un grave trauma cranico: tutta Palazzolo prega per lui.

Lo schianto è avvenuto verso l'una e trenta, lungo il rettilineo di Viale Lega Lombarda tra le rotatorie delle Sp 85 e 86, a poca distanza da una nota discoteca della zona. L'Alfa Romeo guidata dal 22enne di Palazzolo si sarebbe scontrata frontalmente con una Renault Espace. In seconda battuta è rimasta coinvolta anche una Fiat 500.

Un impatto violentissimo: l'auto del giovane è stata ridotta a un cumulo di lamiere. Nicola, dopo essere stato estratto dall'abitacolo distrutto dai vigili del fuoco, è stato trasferito in codice rosso al Civile e operato d'urgenza. Come detto, le sue condizioni restano drammatiche, seppur stabili, e si teme ancora per la sua vita.