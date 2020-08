Malore alla guida, si accascia sul volante e trascina il camion per centinaia di metri

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori quello che si è verificato giovedì mattina a Grumello sul Monte, sulla Strada provinciale 91 a pochi chilometri dai confini bresciani: un camionista di 60 anni, originario di San Benedetto del Tronto, si è accasciato al volante mentre stava guidando un mezzo pesante con rimorchio.

Pare che con le ultime forze abbia cercato di accostare, ma poi è svenuto alla guida trascinando involontariamente il camion per centinaia di metri sul ciglio della strada, abbattendo il guard-rail laterale. Una folle corsa (anche se a bassa velocità) che fortunatamente non ha coinvolto nessun altro mezzo: caso più unico che raro, in una strada sempre molto trafficata.

Rianimato a lungo e poi trasferito in ospedale

Sono stati gli altri automobilisti di passaggio a dare l'allarme al 112: la centrale operativa di Areu ha subito compreso la gravità dell'accaduto, e ha inviato sul posto (in codice rosso) l'automedica e un'autolettiga del Gruppo volontari ambulanza di Capriolo. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale, sul posto con due pattuglie: a supporto dei soccorsi anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bergamo.

Il 60enne era steso inerme sul volante, privo di sensi. E' stato rianimato a lungo, intubato e caricato d'urgenza sul mezzo di soccorso, subito trasferito in ospedale al Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato in condizioni critiche. La sua situazione clinica sarebbe in miglioramento, ma in serata non è ancora stato dichiarato fuori pericolo: resterà in ospedale sotto stretta osservazione.