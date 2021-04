Schianto contro un'auto, moto vola sull'asfalto: due ragazzi in ospedale

Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 5 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia e i carabinieri di Piancogno sono intervenuti per soccorrere due ragazze di 18 e 22 anni e un giovane di 27, coinvolti un incidente stradale a Gratacasolo, frazione di Pisogne.

Per cause ancora in corso d'accertamento, una vecchia Ford Fiesta e una moto "Hyper Naked" Yamaha si sono scontrate lungo via fratelli Kennedy in prossimità dell'incrocio con via Pomì, sotto il viadotto della Provinciale. Tanta la paura a seguito dell'impatto: dopo lo scontro la moto è infatti volata sull'asfalto insieme ai due giovani in sella. Subito è stato allertato il soccorso medico, che ha inviato sul posto due ambulanze dei volontari della Sma di Pisogne e della Croce Blu di Lovere.

I giovani caduti con la moto sono stati portati al vicino ospedale di Lovere; fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita, ma uno di loro è stato ricoverato in codice giallo con lesioni serie. I pompieri hanno provveduto alla rimozione dei mezzi e al ripristino in sicurezza della carreggiata.