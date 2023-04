Schianto tra un'auto e un suv: due donne e due ragazze in ospedale

Sei persone, quattro delle quali – due donne e due ragazze – ricoverate rispettivamente all'ospedale di Castiglione delle Stiviere e al Civile di Brescia. È il bilancio dell'incidente avvenuto lunedì verso mezzogiorno a Gozzolina (frazione di Castiglione), lungo la strada che conduce a Carpenedolo.

Una Mini guidata da una donna e un suv Bmw (a bordo una coppia con due figlie) si sono scontrati probabilmente a causa di una mancata precedenza. Per i soccorsi sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco, che hanno aiutato a soccorrere i feriti, rimuovere i mezzi e a mettere in sicurezza la carreggiata.

Delle quattro persone portate in ospedale, nessuna sembra essere in gravi condizioni: i ricoveri sono avvenuti in codice giallo.