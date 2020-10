Sterza per evitare un cane, finisce nella roggia dopo un volo di 2 metri

Ha svoltato improvvisamente a sinistra per evitare un cane che in quel momento stava attraversando la strada, ma la brusca manovra le ha fatto perdere il controllo del mezzo, un furgone Fiat Doblò: la 47enne alla guida, che arrivava da Asola, è dunque finita in una roggia dopo un volo di almeno un paio di metri.

Un incidente dalla dinamica spaventosa, ma fortunatamente senza conseguenze troppo gravi. Tutto è successo in pochi attimi giovedì mattina intorno alle 9, lungo la Strada provinciale VIII in territorio di Gambara, nel tratto noto anche come Via Roma che porta a Gottolengo. Nonostante la botta tremenda, la donna è riuscita a scendere da sola dall'auto.

Si è liberata dall'abitacolo e ha chiamato aiuto: frastornata ma cosciente, è stata ricoverata in codice verde all'ospedale di Manerbio, trasferita a bordo di un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese. Sul posto anche l'automedica e i carabinieri di Gambara, a cui sono stati affidati i rilievi.