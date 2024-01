Invade la corsia opposta, abbatte un cartello e si ribalta nel campo

Un’auto che sbanda e invade l'opposta corsia, abbatte un cartello, poi ‘salta’ la roggia e si ribalta nel campo. Attimi di paura e un grande shock per lo spaventoso incidente che si è verificato nella mattinata di oggi - giovedì 18 gennaio - lungo la Provinciale 11 al confine tra Gottolengo e Isorella. Tutto è accaduto verso le 10.30.

A bordo della macchina, finita ruote all'aria in un campo che costeggia la provinciale, un uomo di 61 anni che è stato stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco. A dare l'allarme alcune auto in transito sulla strada che collega i due paesi della bassa.

Per l’uomo si è temuto il peggio, tanto che in un primo momento era stata allertata anche l’eliambulanza di Brescia, oltre un’ambulanza e due automediche. L’allarme è poi rientrato: il 61enne, pare fosse cosciente all’arrivo dei soccorritori, è stato trasportato in ospedale a bordo di un'autolettiga e poi ricoverato in ospedale in codice giallo. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Gottolengo che si è occupata dei rilievi del caso: non si esclude che all’origine dello schianto ci sia un malore accusato dall'uomo che era alla guida.