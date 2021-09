Violento schianto contro un'auto, morto giovane motociclista

Terribile incidente oggi a Gottolengo: poco prima delle 14 un’auto e una moto si sono scontrate in via Brescia. Il motociclista, un uomo di 42 anni, è morto sul colpo.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale. Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza. A nulla è servito l’elisoccorso decollato dall’ospedale del capoluogo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Presente anche la polizia locale per regolare la circolazione.