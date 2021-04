Auto travolge uno scooter all'incrocio, giovane uomo muore sul colpo

Questa mattina tragico incidente all'incrocio tra via Ronchi e strada Pascoletto. Disperati i tentativi di salvare l'uomo: il conducente dello scooter è morto sul colpo.

Terribile tragedia a Gonzaga, nel Mantovano: un uomo a bordo di uno scooter è deceduto a causa di un incidente accaduto all’incrocio tra via Ronchi e strada Pascoletto.

Il fatto è accaduto intorno alle 8 di questa mattina: una donna di 43 anni viaggiava da sola a bordo della sua utilitaria, una Renault Twingo, quando improvvisamente si è scontrata con uno scooter (un Kinco 300).

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno indagando i carabinieri di Gonzaga. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la vettura sia uscita da una strada laterale.



Fatale l’impatto: la vittima, un 49enne (A. M. le iniziali) residente a Gonzaga, è morto sul colpo. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Mantova per mettere in sicurezza la strada.