Investito da un camion, muore sul colpo: traffico paralizzato sulla Provinciale

Dramma sulla Provinciale 236 nel Mantovano. Poco dopo le 7.30 di mercoledì, un uomo di 73 anni è morto dopo essere stato investito da un camion che trasportava latte, nei pressi dell'ottica Federici di Goito.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'auto medica, ma per il 73enne non c'era già più nulla da fare. Pesantissime le ripercussioni sul traffico: la Goitese è infatti rimasta bloccata da Marsiletti a Cerlongo, con lunghe code in entrambi i sensi.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere, per far luce sulla dinamica del terribile incidente.