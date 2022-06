Bambino sfugge al controllo della mamma, un tir lo travolge: è gravissimo

Sono bastati pochi attimi, purtroppo: è sfuggito al controllo della madre, ha attraversato la strada per andare a salutare il papà, che stava dall'altra parte. E' in quel momento che è stato centrato, anche se solo in parte, da un camion che proveniva da Brescia. L'impatto c'è stato, a bassa velocità: quanto basta per scaraventare a terra il piccolo, privo di sensi. Ora è in gravissime condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona: sta lottando per la vita.

La vittima è un bimbo di soli 4 anni. E' stato investito da un camion lunedì mattina a Goito. Poco prima delle 11 era alla fermata dell'autobus sulla Strada statale Goitese, insieme alla sua mamma: stavano aspettando il pullman per andare in città, a Mantova. Dall'altra parte, appena rientrato dal lavoro, c'era anche il padre: che da lontano ha voluto salutarli.

L'incidente

Il bimbo, nel vedere il papà, è sfuggito dal controllo della madre ed è corso dall'altra parte della strada, senza guardare. Proprio mentre stava passando un Tir. Il camionista ha riferito di aver provato a frenare, ma di aver visto il bambino solo all'ultimo. Come detto il piccolo è stato colpito solo in parte, ma è stato comunque sbalzato per diversi metri sull'asfalto, esanime a terra.

I soccorsi

Tra grida di dolore e lacrime sono stati allertati i soccorsi. In pochi minuti la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza della Croce Rossa: in cielo è stato fatto decollare l'elicottero, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale a Verona, in codice rosso. Qui è ricoverato il piccolo, in gravissime condizioni: tutto il paese fa il tifo per lui.