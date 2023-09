Morte dell'imprenditore Beppe Scuola: l'abbraccio ai figli e alla moglie Valeria

Un imprenditore illuminato e vulcanico, oltre che di successo, capace di lasciare un’impronta indelebile nell’economia bresciana e non solo. Un uomo generoso e disponibile, sempre in prima fila per promuovere e sostenere associazioni, fondazioni e progetti di solidarietà. Così viene ricordato - all’unanimità - Giuseppe Scuola, morto all’età di 75 anni in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Sp 19, la cosiddetta Corda Molle, all'altezza di Castenedolo. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe tamponato un camion con il suo suv, che si è poi ribaltato finendo ruote all'aria in mezzo alla strada. Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.

Il cordoglio della politica e dell'economia

I messaggi di cordoglio non si contano, così come le testimonianze di vicinanza alla moglie Valeria e ai figli Laura e Daniele: un fiume di parole colme di affetto e stima, che inonda i social e non solo, scritte dai protagonisti dell’economia bresciana, come dai maggiori esponenti della politica e dall’associazionismo locale, che – insieme ai concittadini e alle centinaia di dipendenti della Dac di Flero – gremiranno la chiesa parrocchiale di Flero per l’ultimo saluto: le esequie di Scuola saranno celebrate alle 11 di domani, sabato due settembre.

Il patron del Dac Spa di Flero era conosciutissimo e apprezzato in tutta la provincia per le sue indiscutibili doti imprenditoriali: partito con una sede in un piccolo garage, ha costruito un impero che oggi dà lavoro a 600 persone. Negli anni aveva sostenuto e aiutato numerose realtà solidali dal paese (dalla Caritas, all’oratorio, passando per la parrocchia) supportando sempre i concittadini in difficoltà, come ricorda l’amministrazione comunale: “Sempre vicino ai suoi cittadini più fragili, sarà ricordato per la sua grande generosità”.

Il dolore dei dipendenti

Sgomento e dolore anche tra i suoi dipendenti: "Mentre piangiamo la sua assenza, dobbiamo anche celebrare la sua vita eccezionale. I momenti condivisi, le sfide superate e le vittorie ottenute saranno sempre ricordi preziosi. Siamo determinati a portare avanti la sua eredità, ad affrontare le sfide con la stessa forza e a mantenere viva la sua passione per l'eccellenza. In questi momenti di tristezza, cerchiamo conforto nella consapevolezza che Pino continuerà a ispirarci attraverso le sue azioni, i suoi insegnamenti e l'impronta indelebile che ha lasciato nella nostra azienda e nella nostra vita", si legge nella nota diramata dall’azienda di distribuzione alimentare fondata negli anni '70 e oggi divenuta il player di riferimento nazionale nel settore "food and beverage" per la ristorazione.