Dramma in paese: ex vicesindaco travolto e ucciso da un'auto

Travolto e investito sulle strisce pedonali: è morto l'ex vicesindaco Giuseppe Rossi. Era molto conosciuto a Romano di Lombardia per i suoi precedenti in politica: prima assessore e poi vicesindaco tra gli anni Novanta e Duemila, quando i primi cittadini furono Giuseppe Longhi ed Emilio Tognoli. La tragedia si è consumata mercoledì mattina poco prima delle 11 in Via Don Matteo Alberti.

L'incidente

Giuseppe Rossi, 83 anni, sarebbe stato travolto sulle strisce da una Renault Scenic: scaraventato prima sul cofano e poi sul parabrezza, infine rovinosamente a terra, sull'asfalto, privo di sensi. L'allarme è stato lanciato in codice rosso: è stato soccorso in condizioni disperate dai sanitari dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Rossa. È stato trasportato d'urgenza al nosocomio di Romano di Lombardia, ma qui è morto non appena arrivato in ospedale.

La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe così disporre ulteriori accertamenti. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Treviglio: probabile venga aperto un fascicolo per omicidio stradale, una prassi in casi come questi. In attesa che venga fissata la data dei funerali, la comunità si stringe ai familiari: Giuseppe Rossi lascia la moglie e due figli nel dolore.