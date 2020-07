Auto travolge il suo motorino, muore durante il volo sull'eliambulanza

Cigole. L'impatto in rotonda con un'auto non gli ha lasciato scampo: Giulio Odorici, 68enne del paese, è morto sull'elisoccorso durante il volo d'urgenza verso l'ospedale Civile di Brescia.

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, verso le 15.30, sulla Provinciale 11. Odorici si trovava in sella al suo motorino, quando una Lancia Delta guidata da un 73enne di San Gervasio gli ha tagliato la strada, senza rispettare la precedenza. Inevitabile la caduta sull'asfalto: il 68enne, che pare viaggiasse senza indossare il casco, ha battuto la testa sul cordolo della rotatoria.

Le sue condizioni sono apparse disperate fin dai primi istanti. Dopo l'intervento di un'auto medica e di un'ambulanza dei volontari della Croce Bianco di Leno, è stato fatto decollare da Brescia anche l'elisoccorso. Purtroppo, però, per Odorici non c'è stato nulla da fare: è morto ancor prima d'arrivare in ospedale. Lascia nel dolore la moglie Gertrude Perotta e i fratelli Emilio, Aldo e Camillo.

Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Un atto dovuto per indagare su quanto accaduto, ma l'anziano alla guida della Lancia sarebbe già risultato negativo ai test di alcol e droga.