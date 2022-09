Ragazzo morto nell’incidente: era il più piccolo di tre fratelli

Un intero paese sotto shock per la morte di Giovanni Zilioli: aveva appena 19 anni. A Gavardo a decine di persone, e tantissimi ragazzi, si sono presentate alla Domus Aurora per porgere un primo e commosso saluto al ragazzo nato e cresciuto nel Comune valsabbino, in attesa del funerale che sarà invece celebrato martedì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale della piazza. E' lui l'unica vittima del drammatico incidente di sabato sera.

L'incidente

Era in compagnia di un amico, come passeggero, a bordo di una vecchia Daihatsu Terios: stavano percorrendo Viale Europa, la strada che da Cunettone di Salò porta ai Tormini, quando poco prima delle 21.30, subito dopo una curva, la vettura ha sbandato sull'asfalto - forse perché assai bagnato - e ha invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre transitava un'altra auto. La Daihatsu ha concluso la sua corsa, ruote all'aria.

Tra i feriti anche un'intera famiglia - i genitori e una bambina, a bordo della seconda vettura coinvolta - e il ragazzo alla guida e un terzo amico a bordo dell'auto ribaltata: per liberarli si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze di Volontari del Garda e Anc. Il più grave era proprio Giovanni Zilioli, che infatti si è spento poche ore più tardi in ospedale.

La famiglia

La salma è arrivata a Gavardo nel primo pomeriggio: resterà alla Domus Aurora fino a martedì, visite consentite dalle 8 alle 20. Classe 2003 e 19 anni già compiuti, Giovanni la scorsa estate si era diplomato all'istituto alberghiero Caterina De Medici di Gardone Riviera: da poco più di una settimana aveva iniziato l'università a Brescia. Era il più piccolo di tre fratelli, con lui Giacomo e Simone: lascia nel dolore anche mamma Sabina, che lavora in ospedale, e papà Giancarlo, elettricista.