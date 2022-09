Morto a 19 anni, è il giorno del dolore: sulla stessa strada 4 vittime in pochi anni

E' il giorno del dolore a Gavardo: il paese piange la scomparsa di Giovanni Zilioli, 19 anni, morto sabato notte per le conseguenze di un tragico incidente stradale. Era a bordo della Daihatsu Terios guidata da un coetaneo, insieme a loro anche un ragazzo di 17 anni: lungo Viale Europa, da Cunettone di Salò in direzione dei Tormini, intorno alle 21.30 e subito dopo una curva la jeep ha sbandato, probabilmente per via dell'asfalto bagnato, e ha invaso la corsia opposta di marcia fino a schiantarsi con un'altra vettura, una Ford Fiesta, che viaggiava in direzione opposta. L'auto ha concluso la carambola finendo ruote all'aria.

Feriti sia gli amici che erano con lui che il 38enne alla guida della Ford: in auto anche la moglie e la figlia di appena 5 anni, fortunatamente illesi. Le condizioni del povero Giovanni erano parse già gravissime: ricoverato d'urgenza all'ospedale di Gavardo, qui è morto a poche ore dallo schianto. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Salò: sull'accaduto, come da prassi, la magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, ma senza indagati.

Quattro morti in pochi anni

La salma di Giovanni Zilioli è arrivata alla Domus Aurora di Gavardo già nel primo pomeriggio di domenica. Martedì alle 16 è previsto l'ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di Piazza De Medici: lascia nel dolore i fratelli Giacomo e Simone, era il più piccolo dei tre, i genitori Sabina e Giancarlo, le nonne Ester e Lidia, le zie e i cugini. In paese, intanto, si torna a parlare di quella strada "maledetta", tra Cunettone, Villa e i Tormini. Nei primi anni 2000 sulla stessa tratta si registrarono tre vittime, in tre incidenti diversi - Alessandro La Torre, 24 anni; Andrea Cipani, 50; Giuseppe Guitti, 49 - e in tempi più recenti si segnalano altri due gravi sinistri stradali, nel 2016 e nel 2020.