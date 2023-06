Dramma con la moto: in paese l'ultimo saluto a Giovanbattista

Non ci sarà autopsia sul corpo di Giovanbattista Brizio, morto sul colpo a 62 anni nel tragico incidente stradale di mercoledì sera a Capriolo, sulla Sp469 - la stessa strada dove poche ore più tardi morirà anche un 42enne: la salma riposa alla Casa funeraria Falardi di Erbusco, visite consentite anche venerdì fino alle 20, il funerale sarà celebrato sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Erbusco.

L'incidente

Era in sella alla sua fedelissima moto Aprilia quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della due ruote in curva, finendo per schiantarsi con una Volkswagen Polo - a bordo un uomo di 42 anni e la figlia 15enne: sono stati ricoverati in ospedale a Chiari - che viaggiava in direzione opposta: a seguito della schianto i due mezzi hanno preso fuoco. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, le indagini affidate ai carabinieri di Chiari: sono stati sequestrati sia la moto che la vettura.

Giovanbattista Brizio abitava a Capriolo con la moglie Giovanna Danesi: erano sposati dal 1984. Muratore in pensione, per tanti anni aveva vissuto ad Erbusco, dove appunto saranno celebrati i funerali. Oltre alla moglie, lascia nel dolore le figlie Francesca (con Gianantonio) e Stefania, i nipoti Cristian e Manuel, i fratelli e i cognati.