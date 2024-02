Basso Garda. È il 67enne Giorgio Casari, imprenditore e allenatore di calcio di Roverbella (Mn), la vittima del terribile incidente in auto avvenuto verso le 15 di giovedì 1° febbraio, a Valeggio sul Mincio lungo la Strada Regionale 249.

La dinamica

Casari era alla guida di un furgone, quando – per cause ancora da accertare – si è schiantato contro il camion che lo precedeva nella stessa corsia, fermo in strada aspettando di poter svoltare. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza ed elisoccorso, ma i sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso.

Sportivo appassionato e titolare di un'azienda agricola per la produzione di uova, Giorgio Casari ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale: “Grande Amico oltre che storico allenatore ed educatore, capace di rapporti cordiali e di un sorriso sempre per tutti; allenatore speciale degli atleti più piccoli – ha scritto su Facebook Stefano Perini, presidente dell’Asd Roverbellese dove Casari allenava –. Sono moltissimi i ragazzi cresciuti con lui, sotto il suo sguardo attento e amorevole che oggi insieme al direttivo, agli allenatori, a tutti i collaboratori della società sportiva, increduli, si stringono intorno alla sua famiglia. Lo ricorderemo con affetto sul terreno di gioco Mancherai tantissimo a tutti noi”.