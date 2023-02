Paurosa sbandata, cade dallo scooter: Marco è morto sul colpo

E' Gianmarco Turrini la vittima dell'incidente mortale di giovedì pomeriggio a Capriano del Colle, il secondo in poche ore in provincia di Brescia: 49 anni, stava probabilmente tornando a casa dopo il lavoro. Lo schianto intorno alle 15.30 sulla Strada provinciale 21, ai confini con Poncarale. Turrini era in sella al suo scooter Piaggio Liberty quando ha improvvisamente sbandato ed è caduto rovinosamente sull'asfalto: avrebbe fatto tutto da solo ma sono in corso accertamenti - se ne sta occupando la Polizia Stradale - per verificare se magari abbia dovuto evitare qualcosa (o qualcuno).

Dai primi rilievi però non risulterebbe il coinvolgimento di terzi. La salma è già stata "liberata" dalla magistratura, che non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia. A breve saranno organizzati i funerali: Gianmarco Turrini, per gli amici semplicemente Marco, lascia nel dolore la compagna Alessandra e l'anziana madre.

Chi era Gianmarco Turrini

Nato e cresciuto a Flero, qui aveva vissuto per tanti anni prima di trasferirsi ad Azzano Mella, dove abitava oggi, insieme alla compagna. Grande lavoratore, anche quando gli è capitato di perdere il posto - anche a causa del Covid - non ha mai smesso di cercare di un impiego. Stava tornando a casa dal lavoro anche nel giorno dell'incidente che gli è costato la vita: sul posto anche l'automedica, l'infermierizzata, l'ambulanza dei volontari di Flero, la Polizia Locale.