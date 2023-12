Auto si schianta contro un palo: feriti una donna e 4 ragazzi

La sbadata e poi lo schianto contro un palo della luce. Una dinamica spaventosa quella dell’incidente avvenuto, verso le 23.30 di ieri (giovedì 28 dicembre), a Gianico: un’auto ha finito la sua corsa contro un lampione che costeggia via Valeriana. Per fortuna i 4 giovani ( tre ragazze di 19, 20 e 25 anni e un ragazzo di 23) e la donna di 50 anni che erano a bordo se la sarebbero cavata con traumi non gravi.

Soccorsi dai volontari di Pisogne e da quelli di Darfo Boario Terme, sopraggiunti a bordo di due ambulanze, solo per due di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale: sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di Esine. Le cause all’origine dello schianto sono al vaglio dei carabinieri di Artogne che si sono occupati dei rilievi del caso, a loro anche il compito di chiarire chi fosse al volante della macchina e perché ha perso il controllo dei veicolo.