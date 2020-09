Muore schiacciato da un camion mentre va al lavoro: aveva solo 25 anni

Stava probabilmente andando al lavoro il 25enne Giandomenico Piscitelli, residente in provincia di Caserta, la vittima del tragico incidente di martedì mattina a San Martino della Battaglia, quasi al confine con Lugana di Sirmione lungo la tangenziale (Sp11) che da Desenzano porta a Peschiera. E' morto sul colpo, dopo aver centrato in pieno un camion rimorchio a causa – così pare – di un improvviso malore.

La salma, recuperata dalle onoranze funebri Brighenti, è comunque a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo schianto intorno alle 11, a poche decine di metri dall'uscita per San Martino e Lugana: Piscitelli viaggiava in direzione Verona a bordo della sua Lancia Ypsilon, quando improvvisamente ha sbandato e ha perso il controllo del mezzo.

La cronaca della tragedia

La vettura ha invaso la corsia opposta di marcia proprio quando sopraggiungeva un camion con trasporto eccezionale (da 100 tonnellate totali di peso, di cui 75 di carico) della Sider Service Center di Longhena, diretto nella Bassa dopo aver caricato delle lastre d'acciaio dalla Nlmk di Verona. Il camionista, un 38enne residente sul lago d'Iseo, ha sterzato tutto a sinistra per cercare di evitare o almeno limitare l'impatto.

Ma non c'è stato niente da fare: Piscitelli, forse già privo di sensi, non ha provato né a svoltare né a frenare. La sua auto ha centrato in pieno il mezzo pesante, sul fianco destro, e lui è rimasto incastrato nell'abitacolo, schiacciato dal peso del camion che nel frattempo è finito fuori strada, in un campo, dopo aver sfondato il guard-rail.

Inutili purtroppo i soccorsi: Piscitelli era già morto. Il corpo è stato liberato dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Bardolino. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella, che ha provveduto al trasporto in ospedale del camionista, illeso ma sotto shock e già dimesso a poche ore dall'incidente, oltre all'automedica e all'elicottero.

Indagini per omicidio stradale

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Desenzano, supportati nella gestione della viabilità da una pattuglia della Polizia Locale. Come da prassi, è aperta un'indagine per omicidio stradale e i due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Traffico in tilt per diverse ore: la strada è stata riaperta solo dopo le 14, ma poi nuovamente chiusa – dalle 16 alle 20 – per le operazioni di recupero del camion e del suo carico.

A terra, nel groviglio di lamiere, è stata avvistata anche la sua inseparabile bandana: era come un simbolo per lui, il portafortuna che portava sempre con sé. Originario di Maddaloni, Piscitelli abitava a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Da tempo lavorava tra il Garda e il Trentino: in servizio in cucina al Lefay Resort di Gargnano e allo Spinale Hotel di Madonna di Campiglio. Tantissimi i messaggi di cordoglio ai familiari.