È Gian Franco Barbieri la vittima dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi (mercoledì 28 febbraio) nel centro di Darfo Boario Terme. L’uomo, classe 1953, stava cercando di attraversare a piedi viale Italia, quando - per cause al vaglio dei carabinieri - è stato travolto da un furgone. L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma il 70enne è stato sbalzato sul marciapiede e poi contro un palo. Nella rovinosa caduta avrebbe battuto con violenza la testa, riportando traumi - purtroppo - fatali.

I sanitari, accorsi sul posto a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, hanno tentato a lungo di rianimare il 70enne, che abitava nella cittadina camuna: gli hanno praticato il massaggio cardiaco per 30 minuti, poi hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso. Al volante del furgone c’era un artigiano 55enne di Ceto: sotto shock per l’accaduto, è stato portato all’ospedale di Esine.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ai quali spetta anche ricostruire la dinamica. Stando ai primi accertamenti, Barbieri era distante una ventina di metri dalle strisce pedonali, quando ha provato ad attraversare viale Italia senza accorgersi del furgone che stava sopraggiungendo.