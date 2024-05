Dai familiari alla scuola elementare: lacrime disperate per Giada

Il banco vuoto in classe. Un’assenza dolorosa e complessa da spiegare ai compagni della piccola Giada Paolella, morta in un terrificante incidente stradale mentre rincasava, martedì sera, a bordo dell’auto guidata dalla nonna. Eppure le maestre della scuola elementare di Bratto, frazione di Castione della Presolana (Bg), hanno dovuto trovare le parole più consone per raccontare alla classe perché Giada non tornerà mai più a studiare e a giocare con loro.

Nonna grave al Civile

Un dramma sulla bocca di tutti nel piccolo paese della Bergamasca, dove la bimba di 8 anni abitava insieme a mamma Laura, papà Roberto - entrambi camerieri in un hotel del paese - e al fratellino Davide, più grande di un anno: anche lui era a bordo della Seat Ibiza ridotta a un ammasso di lamiere dopo lo schianto frontale con una Bmw. È ricoverato in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per una frattura del femore. Restano, invece, molto gravi - seppure stabili - le condizioni della nonna dei bimbi: la 60enne Paola Migliorati lotta in un letto del Civile di Brescia. Lievi conseguenze per la coppia di Clusone che viaggiava sulla Bmw.

Il terribile incidente

Nonna e nipotini stavano rientrando da Zanica, dove Davide aveva appena terminato di giocare un partita di calcio con i suoi compagni dell’unione sportiva Rovetta. “Tutta la società, in questo momento di immenso dolore, si stringe attorno a Davide e alla sua famiglia per la perdita della cara sorellina Giada, una struggente tragedia che li ha improvvisamente colpiti”, si legge nella nota ufficiale del club dove milita il fratello maggiore della vittima.

Lutto cittadino per i funerali

Mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulla dinamica e le responsabilità del terribile frontale avvenuto lungo la provinciale della Valle Seriana a Clusone - resta ancora da capire quale delle due auto (ora sotto sequestro) abbia invaso l’opposta corsia - il paese si prepara a dare l’ultimo saluto alla piccola Giada. La data dei funerali è già stata fissata: si terranno alle 15 di sabato 11 maggio. Sarà lutto cittadino, così ha deciso il sindaco di Castione Angelo Migliorati: bandiere a mezz’asta e serrande abbassate durante la cerimonia funebre.