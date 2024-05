Frontale tra due auto, la piccola Giada è morta sul colpo: aveva 8 anni

È Giada Paolella la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sull'ex Statale 671 che attraversa Clusone (Bg), verso le 22.40 di martedì 7 maggio. La piccola abitava a Castione della Presolana insieme alla famiglia. La nonna di 60 anni, al volante dell'auto, è ancora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Civile di Brescia.

Il terribile incidente

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, sono state la Seat Ibiza guidata dalla 60enne portata al Civile – in auto con lei c'erano il nipotino e la nipotina, poi deceduta – e una Bmw 320 con a bordo una donna e un uomo di Clusone. Si segnalano altri 3 feriti, portati in ambulanza al Papa Giovanni e all'Humanitas Gavazzeni: tra di loro c'è il fratellino della vittima (9 anni l'età), ricoverato in codice giallo pare con una frattura al femore.

Oltre al soccorso medico, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti degli abitacoli e messo in sicurezza i veicoli incidentati, e i militari del Nucleo radiomobile della compagnia di Clusone. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i soccorsi e gli accertamenti di rito.