Schianto in moto, Giacomo è morto sul colpo: era il papà di tre bambini

A casa lo aspettavano la moglie e il loro figlioletto, ma il povero Giacomo Battini non è ci è mai arrivato. È morto sull’asfalto in seguito a un tragico incidente in moto. A nulla sono servite le manovre di rianimazione: per il 52enne non c’è stato più nulla da fare.

Un dramma, avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, che colpisce profondamente la comunità di Seriate, dove vivono, insieme alla loro madre, due dei tre figli di Battini: avuti da una precedente relazione, hanno solo 13 e 14 anni.

Il terribile schianto a Rosignano, comune del Livornese, dove Battini attualmente viveva insieme alla moglie e al figlioletto: per cause al vaglio della polizia locale, il 52enne ha perso il controllo della due ruote dopo una curva, finendo per invadere l’opposta corsia ed essere travolto da un’auto. Inutili, come detto, i soccorsi: troppo gravi i traumi riportati da Battini, che lavorava come operaio in una ditta di imballaggi.