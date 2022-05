Auto sbanda e finisce in un canale, giovane uomo muore annegato

La sua auto è finita dritta nel canale, lui è morto annegato. E' il dramma del giovane camionista Gheorghe Moisa, 42 anni, di origini rumene ma da tempo residente a Roncoferraro, nel Mantovano. Nel tardo pomeriggio di domenica è uscito di strada a Sustinente mentre era bordo del suo Suv, una Fiat Freemont, finendo con il mezzo nel canale che poco più avanti si collega con il grande canale Mantova-Venezia (ex Fissero Tartaro Canalbianco), che a sua volta si collega al fiume Po.

Morto annegato nel canale

L'allarme è stato lanciato da un passante intorno alle 18.30. Ma all'arrivo dei soccorsi purtroppo non c'era già più niente da fare. Un impatto violento, a seguito del quale Moisa potrebbe aver perso i sensi: per questo sarebbe morto annegato. La vettura è stata recuperata non senza fatica dai Vigili del Fuoco: per diverse ore si è continuato a cercare, ipotizzando che ci fosse anche qualcun altro con lui. Non era così.

Forse un colpo di sonno

La salma è stata ricomposta, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si escludono ulteriori approfondimenti medico-legali, forse anche l'autopsia, per conoscere con esattezza le cause della morte e, soprattutto, capire per quale motivo la sua auto avrebbe improvvisamente sbandato tra Via Randaccio e Via Sacchette Fortuna, una strada di campagna non lontana dalle località di Calunga e poco dopo di Casale.

Come detto Moisa abitava a Roncoferraro, non lontano dal luogo dell'incidente: l'ipotesi è che possa aver perso il controllo del mezzo forse per un colpo di sonno. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Mantova: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale mantovano, anche l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde.