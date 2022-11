Schianto frontale, due vetture distrutte e tre feriti in ospedale

Due vetture distrutte e tre feriti in ospedale: è il bilancio dell'incidente stradale di domenica pomeriggio a Ghedi, lungo Via Brescia. Lo schianto poco prima delle 17, i rilievi affidati alla Polizia Locale: le auto - una Ford Fiesta e una Citroen C3 - si sarebbero scontrate mentre viaggiavano in direzione opposta, per cause ancora in corso di accertamento.

Tre i feriti in ospedale

L'impatto è stato assai violento, per fortuna le conseguenze meno gravi del previsto: sono comunque tre i feriti finiti in ospedale, due ragazzi di 20 e 21 anni (a bordo della prima auto) e una donna di 49 anni, alla guida della seconda vettura.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale, intervenuti per liberare i feriti dalle lamiere e bonificare l'area dopo l'incidente, l'automedica e due ambulanze di Croce Rossa e Croce Blu. I feriti sono stati tutti ricoverati in codice giallo alla Poliambulanza e al Città di Brescia.