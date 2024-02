Tir sbanda: il rimorchio finisce nel fosso, la motrice blocca la strada

Verso le 9 di oggi, lunedì 5 febbraio, un tir è uscito di strada mentre percorreva via Borgosatollo a Ghedi. Una dinamica spaventosa: il rimorchio del mezzo pesante è infatti finito nel fossato che costeggia la carreggiata. Nessuna conseguenza, per fortuna, per il camionista: la motrice è rimasta sulla sede stradale, impedendo però il passaggio di altri veicoli.

La strada che collega Ghedi a Borgosatollo è stata chiusa al traffico dalla polizia locale, che è sul posto per gli accertamenti del caso. Sono ancora in corso le complesse operazioni per rimuovere il mezzo pesante. Stando a una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il camionista avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del tir per cause che sono ancora da chiarire