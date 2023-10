Tragico frontale con un furgone: morto un uomo, gravissima la moglie

Ancora sangue sulle strade bresciane: l'ennesimo tragico incidente si è verificato verso le 17 di ieri, venerdì 6 ottobre, lungo la Provinciale 668 in territorio di Ghedi. La vittima è il 76enne Morando Landini, originario di Dicomano in provincia di Firenze. Era al volante di una Suzuky diretta verso Manerbio che, improvvisamente, avrebbe sbandato urtando prima una Lancia Ypsilon e infine si è scontrata frontalmente con un furgone.

Il tragico bilancio

Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al 76enne: a nulla sono valsi purtroppo i disperati tentativi dei sanitari del 118, sopraggiunti da Ghedi e Calvisano a bordo di tre ambulanze e di un'automedica. Gravissima la moglie di 70 anni che era accanto a lui: estratta dalle lamiere dell'auto giapponese dai vigili del fuoco di Verolanuova, è stata poi trasferita alla Poliambulanza di Brescia dove è stata operata d'urgenza ed è ricoverata in prognosi riservata.

Non gravi, per fortuna, le condizioni della conducente dell'utilitaria (una 48enne di Isorella) e del 46enne che guidava il furgone: la prima è stata trasferita in codice giallo al Civile di Brescia, il secondo all'ospedale di Manerbio.

La ricostruzione della dinamica

La dinamica dello schianto avvenuto all'altezza della floricoltura Tracconaglia è al vaglio della polizia stradale di Salò che si è occupata dei rilievi, mentre i carabinieri hanno gestito la viabilità: la provinciale è stata a lungo chiusa al traffico, ma non si sono registrate lunghe code.

La salma di Landini è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Civile di Brescia, dove è stata poi allestita la camera ardente: l'autorità giudiziaria non ha disposto l'autopsia.