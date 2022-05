Schianto tra auto, due feriti e traffico bloccato: code per un chilometro

Due feriti e traffico bloccato, con code e rallentamenti per circa un chilometro: questo il bilancio dell'incidente avvenuto sabato mattina, verso le 10.40, lungo al Sp24 a Ghedi.

Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate sulla Provinciale che scorre a fianco del naviglio, nel tratto compreso tra il vivaio Florenter e la frazione di Ponterosso. Un impatto piuttosto violento, che ha reso necessario per i soccorsi l'intervento di due ambulanze – della Croce Bianca di Leno e della Croce Rossa di Calvisano – insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Brescia.

Feriti in modo serio i due conducenti, una giovane di 20 anni e un 62enne: entrambi sono stati portati in ospedale per il ricovero in codice giallo. Ancora da accertare le responsabilità e la dinamica del sinistro, sulla quale sono al lavoro gli uomini della Stradale, intervenuti per i raccogliere i rilievi e la gestione del traffico, in attesa della fine dei soccorsi e del ripristino della carreggiata dopo la rimozione dei mezzi incidentati.