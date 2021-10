Schianto sulla Provinciale, coinvolto un mezzo pesante: traffico in tilt

Rallentamenti e code di oltre un chilometro, a causa di un incidente stradale che – venerdì mattina verso le 8.10 – ha convinto un mezzo pesante a Ghedi sulla Provinciale 668, nel tratto di strada che attraversa la frazione di Belvedere.

Nel sinistro non si registrano feriti gravi: un 54enne è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza della Croce Blu di Brescia e da una squadra dei vigili del fuoco.

A causa dell'orario di punta per chi si stava recando al lavoro, il traffico è andato velocemente in tilt. Per cercare di gestire al meglio la situazione (e raccogliere i rilievi del caso) è intervenuta una pattuglia della Stradale.