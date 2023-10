L’auto guidata dal marito sbanda, poi il frontale: lui muore sul colpo, lei in ospedale

Lui è morto in un groviglio di lamiere, lei dopo una breve agonia in un letto del reparto di Rianimazione della Poliambulanza. È il tragico destino della coppia rimasta coinvolta nel tremendo incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 ottobre, a Ghedi. Maresca Magherini, 70 anni, si è spenta nella notte in ospedale a poche ore dallo schianto, avvenuto lungo la strada provinciale 668, in cui aveva perso la vita il marito di 76 anni Morando Landini.

Il 76enne, originario di Dicomano in provincia di Firenze, era al volante di una Suzuky diretta verso Manerbio che, improvvisamente, avrebbe sbandato urtando prima una Lancia Ypsilon per poi scontrarsi frontalmente con un furgone. Per l’uomo non c’era stato più nulla da fare, mentre la moglie era stata trasferita alla Poliambulanza di Brescia e operata d'urgenza: inutili purtroppo gli sforzi dei medici, il cuore di Maresca Magherini si è fermato nella notte.

Non gravi, per fortuna, le condizioni della conducente dell'utilitaria (una 48enne di Isorella) e del 46enne che guidava il furgone: la prima è stata trasferita in codice giallo al Civile di Brescia, il secondo all'ospedale di Manerbio.

La dinamica dello schianto avvenuto all'altezza della floricoltura Tracconaglia è al vaglio della polizia stradale di Salò che si è occupata dei rilievi.