Auto 'vola' in un fossato, ragazzo estratto dalle lamiere: è grave

Un grave incidente è accaduto nel pomeriggio di domenica 14 novembre in via della Stazione a Montirone, in prossimità dalla strada che – costeggiando l’aeroporto militare – collega Borgosatollo a Ghedi.



Dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che un 34enne di Brescia abbia perso il controllo dell'auto, terminando la sua corsa in un fossato a lato della carreggiata; erano da poco passate le 16.

Sul posto sono state inviate subito un’auto medica e un’ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Ghedi. Per estrarre il giovane dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.



Le sue condizioni hanno destato fin da subito preoccupazione: si è alzata in volo anche l’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza il ferito all'ospedale Civile di Brescia. Le indagini sono a cura della Polizia stradale del distaccamento di Salò.