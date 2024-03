Caos in paese: furgone fuori controllo sfonda la vetrina della macelleria

Il furgone fuori controllo sfonda la vetrina della macelleria: è successo martedì mattina a Ghedi. Ancora prima dell'alba, erano circa le 5.30, un gran boato ha svegliato di soprassalto i residenti della zona: questo a causa del furgone che, mentre percorreva Via Brescia e viaggiava verso la città, è finito fuori strada, ha abbattuto un palo e varie fioriere, ha concluso la sua carambola contro la vetrina di una macelleria.

A scatenare il caos mattutino, così pare, potrebbe essere stato un colpo di sonno: il conducente del mezzo, per fortuna, è rimasto illeso. Soccorso sul posto, non ha avuto nemmeno bisogno di un ricovero in ospedale. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Bagnolo Mella: anche la conta dei danni è già in corso, ma ci penserà l'assicurazione. Certo non è mancato lo spavento.