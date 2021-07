Terribile frontale tra due auto sulla Provinciale: un morto e un ferito

Non ce l'ha fatta la donna coinvolta nel grave incidente frontale avvenuto stamattina a Ghedi, sulla Provinciale che conduce a Castenedolo. È deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto frontale. Un'altra persona è rimasta ferita in modo lieve.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, nel quale sono rimasti coinvolti un suv e un'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia e di due ambulanza del Cosp di Mazzano e di Soccorso Pubblico Calcinato, inviate d'urgenza in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale.