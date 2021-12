Barista travolta da un'auto sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni

La pioggia insistente e il buio non hanno di certo aiutato: sono gravi le condizioni della donna di 58 anni che, mercoledì sera, è stata travolta da un’auto in via Garibaldi a Ghedi.

Intorno alle 19, la 58enne – residente del luogo e titolare di un bar – stava attraversando le strisce pedonali davanti alla gelateria Vanilla, quando è sopraggiunta una Fiat Punto. Mentre il marito è riuscito ad evitare l’impatto, la donna è stata scaraventata contro il cristallo per poi cadere rovinosamente a terra.



Alla guida dell’utilitaria un ragazzo di 19 anni, anch’esso del luogo. Per i soccorsi sono intervenuti un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano, insieme alla polizia locale di Ghedi a cui sono stati affidati i dovuti rilievi. La 58enne è stata portata alla Poliambulanza di Brescia, dov’è stata ricoverata in codice rosso.