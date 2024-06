Sfugge al controllo della mamma e viene investita: grave bimba di 3 anni

Investita da una bicicletta, una bimba di soli 3 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo. Tutto è successo in pochi istanti, verso le 15 di ieri, sabato 15 giugno, in via Cesare Battisti a Ghedi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la piccola avrebbe approfittato di un momento di distrazione della mamma e avrebbe attraversato la strada, forse per seguire lo zio che stava raggiungendo un negozio, finendo per essere travolta da una bici.

Il ciclista si sarebbe trovato la piccola davanti all’improvviso, senza poter fare nulla per evitare l’impatto. Sbalzata sull’asfalto, la bimba avrebbe riportato diversi traumi: la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica a sirene spiegate, oltre all'elisoccorso. La piccola, per fortuna, non avrebbe mai perso i sensi: è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La buona notizia è che non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le serie e numerose ferite riportate.