Spaventoso schianto tra un'auto e un'Ape: un ferito in ospedale

Spaventoso schianto tra un Piaggio Ape e una Renault Captur a Ghedi, lungo la Provinciale 65 che conduce a Bagnolo Mella. L'incidente è avvenuto verso le 14.40 di ieri, mercoledì 15 marzo, e ha visto coinvolti un 37enne e un 76enne.

A seguito dell'impatto, l'Ape è rotolata su stessa andando in gran parte distrutta. L'anziano alla guida è stato portato in codice giallo all'ospedale di Manerbio; solo ferite lievi, invece, per l'automobilista.

Ancora al vaglio della Locale la dinamica del sinistro. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il motocarro stesse voltando a sinistra, in direzione della stradina che conduce a cascina Quaina, quando sarebbe stato travolto dall'auto che sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia.