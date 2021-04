Auto sbanda e si ribalta sulla Provinciale, tanta paura per un ragazzo

Paura giovedì mattina a Bagnolo Mella per un incidente cha ha visto coinvolto un ragazzo di 26 anni. Erano da poco passate le 7.30, quando – per cause ancora da accertare – il giovane ha perso il controllo della sua auto, che ha finito per ribaltarsi dopo una violenta sbandata lungo la Provinciale 65, nel tratto di aperta campagna compreso tra il cavalcavia dell'A21 e la sede di Quartiere Fiorito.

In un primo momento si era temuto il peggio e, sul posto, erano state inviate in codice rosso due ambulanze della Croce Rossa di Ghedi e dell'AAT di Brescia. Quasi per miracolo, il giovane è rimasto praticamente illeso e se l'è cavata con lesioni di lieve entità.

Oltre al soccorso medico, in breve tempo sono sopraggiunti anche gli agenti delle Stradale e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia, che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.