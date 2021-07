Spaventoso schianto tra auto sulla Provinciale, donna gravissima

Spaventoso incidente stradale a Ghedi, lunedì mattina poco prima delle 8, sulla strada provinciale che conduce a Castenedolo.

Per cause ancora da verificare, due auto si sono scontrate nel tratto di strada che costeggia l'aeroporto militare. Nello schianto sono rimaste ferite due donne di 56 e 59 anni: per soccorrerle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia e di due ambulanza del Cosp di Mazzano e di Soccorso Pubblico Calcinato, inviate sul posto in codice rosso. Una donna ha riportato gravissime lesioni. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora.