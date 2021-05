Spaventoso frontale, auto si ribalta: tre feriti, uno è in gravi condizioni

Lunedì 3 maggio c’è stato uno spaventoso incidente a Ghedi, lungo Strada Borgosatollo: un 52enne è rimasto ferito gravemente dopo uno scontro frontale tra due auto.

E’ successo intorno alle 13, quando due automobili si sono urtate violentemente in prossimità dell’aeroporto militare di Ghedi. Le due vetture coinvolte nello scontro sono una Fiat Panda che si stava dirigendo verso il centro abitato di Ghedi e una Fiat Punto che viaggiava in direzione opposta. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti.



Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti la polizia locale di Ghedi, due squadre dei Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nel violento scontro la Fiat Panda, guidata da un 52enne di Borgosatollo, si è ribaltata su un fianco. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Cremona, attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Meno gravi le condizioni delle altre due persone che viaggiavano sulla Fiat Punto, un uomo di 40 anni e la figlia di 18, portati alla Poliambulanza di Brescia per accertamenti.