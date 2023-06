Auto prende fuoco dopo un incidente: paura in paese

Sembrava un banale tamponamento, ma poi dal cofano di una delle due auto coinvolte (una Panda) sono improvvisamente divampate le fiamme. Per fortuna all'interno dell'abitacolo dell'utilitaria non c'era nessuno: il conducente, un uomo di casa a Calvagese della Riviera, era già sceso.

È successo, nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 19 giugno) a Gavardo. Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze e in pochi minuti in via Ferrovia sono arrivati i vigili del fuoco e una pattuglia dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia.

Per fortuna, le fiamme sono state domate prima che si propagassero alle abitazioni circostanti. Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del manto stradale, una corsia di via Ferrovia è stata chiusa al traffico, ma non si sono registrati particolari disagi per la circolazione.