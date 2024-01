Auto si schianta contro il marciapiede e fa strage di paletti, poi fugge

Colto da un malore al volante, non sarebbe più riuscito a controllare la sua auto mentre percorreva via Ferretti a Gavardo, finendo prima per salire sul marciapiede, poi per schiantarsi contro un paletto dissuasore e abbatterlo. Poi però l'uomo alla guida si sarebbe ripreso, tanto che ha rimesso in moto la macchina e se n'è andato. Sull'asfalto sono rimaste diverse tracce, oltre ad una scia di gasolio potenzialmente pericolosa per gli altri veicoli in transito.

Scattata la segnalazione, verso le 19.30 di domenica 21 gennaio, sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell'aggregazione della Valsabbia: grazie ai diversi indizi rimasti sull'asfalto, hanno rintracciato l'automobilista, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la zona. Un'ora dopo lo schianto una pattuglia della Locale ha bussato alla porta dell'uomo, di casa a Gavardo, che nel frattempo aveva lasciato la macchina in un parcheggio pubblico, e raccolto la sua testimonianza.

L'automobilista avrebbe riferito di aver sbandato a causa di un malore: una versione ritenuta cedibile dalla Locale che ora sta valutando se e come procedere nei suoi confronti.