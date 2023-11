Schianto all’incrocio: auto distrutta, tanta paura per il giovane alla guida

Verso mezzogiorno e trenta di lunedì 13 novembre, un’auto e un camion si sono scontrati lungo via Avanzi a Gavardo. Lo schianto, piuttosto violento, è avvenuto all'altezza di un incrocio: il forte boato ha spaventato, e non poco, i residenti della zona. La parte anteriore dell’utilitaria è andata praticamente distrutta ma, per fortuna, il ragazzo di 19 anni che era alla guida è uscito praticamente illeso dall’abitacolo.

Il giovane, neopatentato, è stato visitato dai volontari del Cosp di Bedizzole, arrivati a bordo di un’ambulanza, e medicato sul posto: non si sarebbe reso necessario il trasferimento in ospedale. Incolume il conducente del camion.

I rilievi sono invece stati raccolti dagli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia, che ora dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto all’incrocio tra via Roma e via Avanzi.