Tradito dal navigatore, tir incastrato sotto al ponte: per rimuoverlo ci vogliono ore

Brutta disavventura per un camionista polacco: seguendo le istruzioni del navigatore è rimasto incastrato sotto a un ponte. È successo nel primo pomeriggio di ieri, martedì 5 dicembre, a Gavardo: probabilmente ingannato dalle istruzioni del navigatore, l’autista del camion con rimorchio ha intrapreso via Sormani, la strada che collega Prevalle a Gavardo costeggiando la Tangenziale 45bis e il fiume Chiese. Una strada stretta e secondaria, per lo più utilizzata dai mezzi agricoli e dai ciclisti: è presente anche una chiara segnaletica che vieta il transito ai carichi più pesanti e ai mezzi di altezza superiore ai 2.9 metri.Â

L'autista però, a quanto pare non ha visto i cartelli: ha proseguito dritto per la sua strada. E il camion è rimasto inevitabilmente incastrato sotto al ponte. Lui non si è fatto nulla, ma il bilico è ancora lì. Gi agenti dell’aggregazione della polizia locale della Valsabbia sono intervenuti tempestivamente, per tentare di aiutare il camionista, ma per spostare il tir si è dovuto attendere l’arrivo, avvenuto nella mattina di oggi (mercoledì 6 dicembre), di una ditta specializzata e dotata di mezzi specifici per liberare il grosso bilico intrappolato. Nel frattempo via Sormani è rimasta chiusa al traffico.Â