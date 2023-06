Spaventoso incidente sulla Provinciale: auto sbanda e si ribalta

Tanta la paura, ma per fortuna nulla di grave, per un uomo di 43 anni protagonista di un brutto incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri  (mercoledì 7 giugno) sulla Strada Provinciale 26 che collega Gavardo a Muscoline.

Per cause ancora da accertare – ma sembra che abbia fatto tutto da solo – il 43enne ha perso il controllo della sua utilitaria quando mancavano pochi minuti alle 18.30. A seguito di una violenta sbandata, il veicolo ha finito ribaltarsi su un fianco. Sul posto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco di Brescia e l'ambulanza della gruppo Volontari del Garda.

All'arrivo dei soccorsi, l’automobilista era già uscito dell'auto, miracolosamente illeso, tanto che non si è reso necessario il ricovero in ospedale (in codice giallo). I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della polizia locale dell’aggregazione della Valsabbia: gli agenti si sono occupati di deviare le auto in transito e di mettere il sicurezza il manto stradale.Â